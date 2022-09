Ecco Fabio Cannavaro: visita esplorativa allo stadio Il nuovo tecnico era accompagnato da parte del suo staff

Il primo giro esplorativo per rendersi conto delle strutture in cui sarà chiamato a lavorare. Fabio Cannavaro, accompagnato dal suo staff (il fratello Paolo, il collaboratore tecnico Ciccio Troise e il preparatore dei portieri Franco Cotugno. Mancava ancora il preparatore atletico Jordi Garcia. Cannavaro ha visitato stadio e antistadio accompagnato dal Club Manager Alessandro Cilento e dal medico sociale D'Andrea. Maglietta nera della Nike con i fregi giallorossi della Strega per la sua prima volta allo stadio. Così come i suoi collaboratori. Nel pomeriggio è pevista la pima sedta di allenamento con la squadra, che non potrà contare sui due nazionali Glik (Polonia) e Veselj (Albania).

* * *

Si è aggregato allo staff tecnico anche il preparatore atletico Jordi Garcia (nell'ultima foto in basso insieme a Cannavaro), che ha militato nell'Atletico Madrid e nel Watford di Ranieri. Un altro fedelissimo del tecnico napoletano, che lo ha seguito nelle esperienze in Arabia e in Cina. Nel pomeriggio dunque l'intero staff prenderà “possesso” della squadra giallorossa iniziando questa nuova affascinante avventura.