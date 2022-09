Ecco lo stadio "Ciro Vigorito" in miniatura Una vera e propria opera d'arte costruita con passione, pazienza e abilità

Un “Ciro Vigorito” in miniatura. Costruito nei minimi dettagli con una pazienza certosina. C'è posto per i sediolini colorati, per la tribuna stampa, persino per lo striscione storico dedicato a Camelo Imbriani. Una piccola opera d'arte, che per il momento resta anonima. Quella che invece traspare in tutta la sua forza è la passione per la Strega. Un metro e mezzo per uno, proporzioni perfette, persino spazio a qualche giocatore sul prato verde e per il presidente Vigorito in tribuna oltre a qualche tifoso in curva.

C'è voluto un bel po' di tempo per realizzarlo, ora bisognerà trovare il posto giusto per valorizzarlo come merita e consentire ai tifosi o a semplici curiosi di ammirarlo da vicino.