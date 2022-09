Questo pomeriggio la prima seduta a porte aperte del Benevento di Cannavaro Appuntamento all'Imbriani

Si riaprono i cancelli dell'Imbriani, questa volta con una novità che non lascerà indifferenti i tifosi. Si potrà assistere alla prima seduta del Benevento di Cannavaro a partire dalle ore 15. Al di là delle condizioni meteorologiche che non sembrano delle migliori, i sostenitori giallorossi sono impazienti di vedere all'opera il nuovo allenatore. In tal senso, già dal match con l'Ascoli - in programma domenica alle 16:15 - si prevede una bella cornice di pubblico sugli spalti del Ciro Vigorito.