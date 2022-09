Benevento, Cannavaro pronto ad accogliere Glik e Veseli I due nazionali sono vicini al rientro nel Sannio

Nella prima settimana di allenamenti, Fabio Cannavaro non ha avuto modo di lavorare con la squadra al completo per via delle assenze dei nazionali Glik e Veseli. Il centrale difensivo polacco ha terminato gli impegni di Nations League, giocando 180 minuti nelle gare disputate contro Olanda e Galles. Con gli orange è arrivata una sconfitta, poi i biancorossi si sono riscattati ieri col Galles vincendo di misura grazie a una rete di Swiderski, chiudendo il girone al terzo posto.

Veseli, invece, è sceso in campo nel secondo tempo del match giocato sabato scorso contro l'Israele, vinto col risultato di 2-1 da quest'ultima. L'ultimo impegno è fissato a domani contro l'Islanda.

Glik tornerà regolarmente a disposizione di Cannavaro a partire da domani, mentre Veseli farà rientro nel Sannio nella giornata di mercoledì.