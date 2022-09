Benevento, seduta a porte aperte. Problemi per Kubica (LE FOTO) Il centrocampista ha lasciato l'Imbriani con il supporto delle stampelle

Prima seduta a porte aperte dell'era Cannavaro per il Benevento Calcio. I giallorossi hanno lavorato sodo agli ordini del tecnico giallorosso, effettuando numerosi esercizi. Non sono mancati i momenti di "pegno", con la squadra perdente o che non rispettava certi canoni imposti dal mister che è stata costretta a effettuare delle flessioni. Hanno lavorato a parte Viviani e La Gumina, mentre sono emersi dei problemi per Kubica che ha lasciato l'Imbriani con un tutore alla gamba e col supporto delle stampelle. Presenti regolarmente El Kaouakibi e Tello che saranno disponibili per il match con l'Ascoli.

La preparazione dei giallorossi alla sfida con i marchigiani proseguirà nella giornata di domani.