Benevento, emergenza a centrocampo: Viviani e Kubica out Infortunio per il polacco che dovrà stare fuori dai giochi nelle prossime settimane

L'immagine della sua uscita dall'Imbriani in stampelle ha sin da subito preoccupato i tifosi giallorossi. La diagnosi non è delle migliori, visto che Kubica dovrà stare fuori dai giochi per almeno un mese a causa della frattura del quarto metatarso del piede destro. Una defezione che alimenta l'emergenza a centrocampo, visto che la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Viviani ha mostrato che l'edema non si è assorbito del tutto, di conseguenza non potrà aggregarsi alla squadra in vista del match con l'Ascoli. Come play di ruolo resta soltanto Schiattarella.