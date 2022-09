Designato l'arbitro di Benevento - Ascoli Si tratta di un fischietto esperto. Ha due precedenti con la Strega

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere il match di domenica tra Benevento e Ascoli, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 16:15. Il fischietto romagnolo ha due precedenti con la Strega: il primo risale al 30 ottobre 2011, campionato di Lega Pro, che vide la Strega vincere contro il Taranto con il risultato di 2-1. Quel match, tra l'altro, viene ricordato per una lunga interruzione causata da un abbassamento di intensità delle torri faro del Vigorito, considerato che la partita si giocò in notturna. Il secondo precedente è relativo al primo anno vissuto dal Benevento in serie A, quando tra le mura amiche ospitò la Roma di Di Francesco: i capitolini si imposero con il risultato di 4-0.

In massima serie vanta ben 111 incontri, mentre in serie B ne ha diretti 68, caratterizzati da 27 vittorie interne, altrettanti pareggi e 14 exploit esterni. Ha concesso soltanto 16 rigori ed estratto in 20 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli. Quarto uomo D'Eusanio. Al Var Manganiello e De Meo.