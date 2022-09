Improta: "Sentiamo il calore dei tifosi, dobbiamo ripagare questo affetto" Il calciatore del Benevento: "Ottimo l'impatto con Cannavaro. E' un grande lavoratore"

Riccardo Improta vuole tornare a essere sempre più protagonista con la maglia giallorossa. In questo primo scorcio di campionato è sceso in campo da titolare contro Venezia e Cagliari, ma è stato sempre utilizzato da Caserta a eccezione della trasferta di Genova. Si conferma un elemento molto importante, soprattutto per la sua duttilità. Una caratteristica che farà comodo anche a Fabio Cannavaro, tecnico con il quale c'è stato un approccio più che positivo:

"L'impatto - ha sottolineato Improta - è stato ottimo. Il mister è un grande lavoratore. Peccato che c'è poco tempo, ci stiamo allenando con lui soltanto da pochi giorni. Bisogna soltanto impegnarsi, dobbiamo metterci tutto noi stessi per arrivare il più in alto possibile".

Per Improta sarà molto importante la spinta del pubblico giallorosso: "Si è creato un nuovo entusiasmo dopo l'arrivo di Cannavaro, ma devo dire che già dall'inizio della stagione c'è stata tanta vicinanza da parte dei tifosi. Questo fa sempre piacere. Dobbiamo ripagare al meglio l'affetto che ci danno".