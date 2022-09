Benevento, Simy: "Cannavaro ci ha lanciato un messaggio di totale fiducia" L'attaccante giallorosso: "Ci stiamo preparando al meglio al match contro l'Ascoli"

Simy insegue la seconda maglia da titolare consecutiva della stagione, dopo quella datagli da Fabio Caserta in occasione della trasferta di Brescia. La condizione non ottimale di La Gumina aprirebbe uno spiraglio maggiore all’attaccante nigeriano, desideroso di affiancare Forte nel reparto avanzato, anche se non è così scontato perché Cannavaro potrebbe optare per una seconda punta come Ciano o Farias.

Simy ha tanta voglia di fare bene in maglia giallorossa dopo il trasferimento avvenuto negli ultimi giorni di mercato dalla Salernitana, compagine con la quale non ha particolarmente brillato. L’approccio con il nuovo tecnico è stato più che soddisfacente: «Ci stiamo preparando al meglio al prossimo incontro con l’Ascoli. Abbiamo tanta voglia di ottenere un ottimo risultato. Cannavaro? Questi primi allenamenti sono stati positivi, abbiamo bene in mente ciò che dobbiamo fare. La squadra c’è, basta avere la giusta continuità per risalire la china perché prima non eravamo affatto scarsi, così come con qualche eventuale vittoria non saremo fenomeni. Il mister ci ha dato un messaggio positivo, di totale fiducia. Ci ha chiesto di credere in ciò che facciamo. Sono certo che insieme possiamo toglierci molte soddisfazioni».