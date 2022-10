Benevento, seduta mattutina per i giallorossi: si rivede Viviani (FOTO) Giallorossi al lavoro in vista del Como. Domani la partenza

Seduta mattutina per il Benevento che si prepara al match di sabato con il Como. Sono tante le assenze tra i giallorossi (leggi qui l'appronfodimento), con Cannavaro che sarà costretto a presentarsi al Sinigaglia con la rosa ancora una volta fortemente rimaneggiata. Si è rivisto Viviani che ha svolto le esercitazioni insieme ai compagni di squadra: un buon segno in vista di un ritorno a una piena disponibilità dopo quasi due mesi di assenza. Si esclude, al momento, l'impiego del centrocampista in terra lombarda.

I giallorossi torneranno in campo domani, giorno in cui ci sarà anche la partenza per Como che avverrà con un giorno d'anticipo. Alle ore 12, inoltre, non mancherà la conferenza stampa di Cannavaro che presenterà l'incontro in diretta esclusiva offerta da Ottochannel.