Benevento, la Polonia batte l'Arabia Saudita: Glik sogna gli ottavi di finale Importante successo per la compagine di Michniewicz nel mondiale di Qatar 2022

Novanta minuti di gioco per Kamil Glik che è stato protagonista nel match vinto dalla Polonia contro l'Arabia Saudita nella seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022. La nazionale araba era reduce dallo storico successo rimediato contro l'Argentina di Messi, ma i biancorossi di Michniewicz non si sono fatti sorprendere, incassando tre punti molto importanti in chiave qualificazione. Il risultato finale è stato di 2-0, con marcature realizzate dal napoletano Zielinski e da Lewandowski, permettendo alla Polonia di balzare al comando con quattro punti ottenuti in due incontri.

Alle 20 è in programma Argentina - Messico che definirà la classifica al termine della seconda giornata. La fase a gironi si chiuderà con il confronto tra Polonia e Argentina. Il giallorosso Glik sogna l'accesso agli ottavi di finale che permetterebbero alla formazione biancorossa di entrare nel gruppone delle migliori sedici formazioni del mondo. Un risultato che, allo stesso tempo, allungherebbe l'indisponibilità del centrale difensivo per il Benevento.