Inzaghi: "Servirà la gara perfetta. Dopo i 90 minuti tornerò a tifare Benevento" Le dichiarazioni del tecnico amaranto alla vigilia del match di domani

Ecco le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia del match tra Reggina e Benevento:

"Quello di domani è un altro banco di prova importante. Per me il Benevento è una delle squadre più forti del campionato, poi ha avuto molti infortuni. Se ci sono tutti come domani hanno anche il lusso di mettere in panchina calciatori come Forte e Simy che hanno vinto entrambi la classifica marcatori del campionato di serie B, allora questo ti dice che partita dovremo affrontare. Siamo reduci da tre gare che ci danno ulteriori sicurezze. Davanti al nostro pubblico avremo una grande occasione, ma per vincere servirà la partita perfetta".

"Il meteo c'è per entrambe, il nostro campo penso che sarà in buonissime condizioni. Se ci sarà modo di poter giocare faremo come sempre, altrimenti sarà battaglia. La squadra è in grado di interpretare qualsiasi tipo di partita. Mi auguro che ci sarà tanta gente perché questi calciatori riescono a dare qualcosa in più con il supporto dei tifosi".

"A Ferrara il Benevento ha fatto un'ottima gara, ma degli altri mi preoccupo poco. Conosco il Benevento, ci sono calciatori che ricordo con grande affetto. Hanno una proprietà di serie A. Ho tanto rispetto per il Benevento, ritrovo una squadra con la quale ho fatto qualcosa di straordinario, troverò in panchina un compagno di tante battaglie come Cannavaro. Per novanta minuti dovremo essere avversari, ognuno darà il meglio per la propria squadra. Finita la partita tornerò a tifare Benevento, così come sono certo che loro torneranno a tifare per me".

"In questo momento preferisco scegliere una punta tra Gori e Menez. Siamo il miglior attacco e cambiare in questo momento sarei un pazzo".

"Obi non c'è, ha subìto una botta durante l'allenamento".