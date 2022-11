Serie B, LIVE / Reggina - Benevento 0-0 Al Granillo c'è il lunch match della 14^ giornata di campionato

Reggina - Benevento 0-0

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Cicerelli. A disp.: Aglietti, Colombi, Cionek, Loiacono, Crisetig, Gori, Bouah, Santander, Ricci, Liotti, Giraudo, Rivas, Inzaghi. All.: Inzaghi

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia, Improta, Schiattarella, Karic, Foulon; La Gumina, Farias. A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Acampora, Masciangelo, Kubica, Thiam Pape, Viviani, Simy, Basit, Koutsoupias, Forte. All.: Cannavaro

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Palermo e Niedda. IV ufficiale: Rutella. Var e Avar: Marini e Marinelli

PRIMO TEMPO

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Granillo si affrontano Reggina e Benevento per il lunch match della 14^ giornata del campionato di serie B. E' anche il confronto tra Pippo Inzaghi e Fabio Cannavaro, due tecnici che da calciatori hanno condiviso l'esperienza in nazionale nello storico mondiale del 2006. Pochi cambi per entrambi: Cannavaro conferma gran parte della formazione che ha espugnato Ferrara, inserendo Pastina al posto di Glik e Foulon che rileva Masciangelo. Per gli amaranto, invece, Superpippo ha consegnato una maglia da titolare a Di Chiara e Menez.