Benevento, Cannavaro: "C'è rammarico perché potevamo vincere" Il tecnico ha commentato il pari contro la Reggina di Inzaghi

Ecco le dichiarazioni di Cannavaro al termine di Reggina - Benevento:

"Siamo partiti bene. Prima del vantaggio della Reggina stavamo facendo le cose giuste, ma dopo il rigore è tornato qualche fantasta del passato e questo non va bene. Una partita dura novanta minuti, quindi dobbiamo ragionare non a livello individuale ma di collettivo, solo così si possono portare punti a casa. I cambi possono fare la differenza. Viviani è un calciatore importante, ma non solo quelli che sono entrati hanno fatto bene, anche quelli che erano in campo hanno capito il messaggio. La sensazione è sempre quella di lasciare punti per strada e questo dà un po' fastidio. La Reggina è una buona squadra, ma se giochiamo come passiamo possiamo giocarcela con chiunque".

DUTTILITA' - "Con i calciatori che ho a disposizione posso divertirmi. Abbiamo commesso degli errori di attenzione in difesa, per questo ho deciso di togliere un difensore. La sensazione è che si potevano portare a casa i tre punti, questo è ciò che i ragazzi devono capire. Dobbiamo recuperare il tempo perduto".

REAZIONI - "Penso che questi risultati siano frutto del lavoro che facciamo durante la settimana. I ragazzi stanno bene e in campo si vede. Un concetto chiaro che ho è che le partite finiscono al novantesimo, quindi fino all'ultimo secondo dobbiamo avere la lucidità giusta per portare a casa la partita".

SCHIATTARELLA - "Ha fatto uno sforzo incredibile nell'ultimo mese. Oggi è arrivato al limite con il problema al ginocchio che si porta dietro da un bel po'. Speriamo di recuperarlo per la prossima perché è un calciatore fondamentale per noi".

OCCUPAZIONE SPAZI - "Ci lavoriamo molto. E' vero che i risultati non ci stanno premiando perché prendiamo troppi gol su situazioni strane. I ragazzi stanno migliorando. Abbiamo ancora fuori calciatori importanti come Glik, Veseli e Simy che ho portato in panchina per una questione mentale. Il campionato è lungo, ma dobbiamo fare punti. Non possiamo permetterci di regalare trenta minuti come oggi".

RECUPERI - "Spero di avere a disposizione Tello con il Palermo. Simy lamenta ancora qualcosa ma ci stiamo lavorando. Veseli e Ciano hanno bisogno ancora di tempo. L'emergenza non è finita, dovremo essere bravi ad avere questo atteggiamento sempre e non solo a tratti".