Benevento, El Kaouakibi: "Abbiamo mostrato grande personalità" Il difensore giallorosso nel post gara di Reggio Calabria: "Adesso testa al Palermo"

Nel post gara di Reggina - Benevento ha parlato così El Kaouakibi:

"Sono contento del rientro, mi sono anche emozionato perché ho vissuto un periodo difficile. Voglio dare il mio contributo alla squadra. Ovunque il mister abbia bisogno posso dare una mano sia a quattro che a tre in difesa. Sono a completa disposizione".

"La squadra sta meglio dal punto di vista mentale, siamo più convinti dei nostri mezzi e sappiamo di potercela giocare con tutti. Non dobbiamo regalare spezzoni di partita come ci sta capitando ultimamente. Stiamo bene anche dal punto di vista fisico, nel finale avevamo ancora la forza di spingere. Continuando su questa strada potremmo toglierci soddisfazioni".

"Siamo venuti a Reggio per fare risultato. La partita si era messa male, purtroppo ci capita di regalare degli spezzoni. Siamo contenti di averla rimessa in piedi contro una squadra forte. Abbiamo mostrato grande personalità, siamo pronti alla partita con il Palermo: siamo convinti di poter fare bene".

"Non sono ancora al massimo della condizione. Sono contento di come mi sentivo sia fisicamente che mentalmente. Lavorerò tanto per tornare nella migliore forma".