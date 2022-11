Benevento, al Granillo c'era il nuovo medico sociale La novità in panchina

Esordio per il nuovo medico sociale del Benevento, regolarmente presente in panchina al Granillo nel corso del match con la Reggina. Si tratta di Angelo Gioffredi, professionista napoletano che svolgerà questo importante ruolo nel club giallorosso. Gioffredi ha preso il posto di Walter Giorgione che, dopo le dimissioni di D'Andrea, era diventato provvisoriamente il medico sociale del sodalizio sannita.

Confermata la supervisione di Stefano Salvatori che, però, non può seguire direttamente la squadra come accaduto in passato. Di conseguenza il Benevento ha provveduto a scegliere una figura che possa essere sempre presente al fianco dei giallorossi, in modo da fornire un valido contributo nella gestione e nel recupero degli infortuni.