Benevento, testa al Palermo: giallorossi in campo da domani Karic salterà il match con i rosanero. Da valutare Schiattarella

Dopo il buon pareggio ottenuto al Granillo contro la Reggina, nel mirino del Benevento adesso c'è il Palermo di Eugenio Corini che sarà di scena al Vigorito domenica prossima alle ore 18. Questa mattina c'è stata una seduta individuale all'Imbriani per El Kaouakibi, Acampora, Kubica, Viviani, Masciangelo e Koutsoupias. La preparazione comincerà domani con un allenamento mattutino. Si proseguirà mercoledì con una doppia, mentre giovedì la Strega si sposterà sul manto erboso del Ciro Vigorito. Programmata una mattutina anche per venerdì e sabato, prima della partenza per il ritiro di Venticano.

Alla lista degli indisponibili, che a oggi vede come assenti certi contro il Palermo i vari Glik, Veseli e Ciano, si aggiunge anche Karic che salterà il confronto con i siciliani a causa del quinto giallo stagionale rimediato al Granillo. E' in dubbio Tello, con Cannavaro che spera nel recupero del colombiano, considerato anche l'infortunio subìto da Schiattarella a Reggio Calabria la cui entità verrà rivelata nelle prossime ore.