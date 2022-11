Benevento, il rientro in campo dopo 91 giorni di Viviani: "Non aspettavo altro" Il rientro del centrocampista è stato una nota positiva del match di ieri

E' di 91 giorni l'intervallo di tempo che separa le ultime due presenze di Viviani con la maglia del Benevento. Tre mesi difficili per il centrocampista, infortunatosi dopo il vittorioso match giocato contro il Frosinone lo scorso 28 agosto. Da quel momento ha vissuto un percorso di riabilitazione condizionato anche dalle paure, considerato che Viviani non è nuovo a interruzioni forzate della propria stagione a causa di malesseri fisici. Alla fine è riuscito a ritornare tra i convocati, giocando quarantacinque minuti nella battaglia vissuta ieri al Granillo e fornendo un grande contributo a centrocampo dopo l'uscita di Schiattarella.

Le condizioni di quest'ultimo non lasciano dormire sonni tranquilli, tant'è che adesso ci si interroga sulla possibilità di vedere Viviani già dal primo minuto nel match in programma domenica contro il Palermo. Cannavaro ci pensa, ma l'aspetto rilevante è che sia concretamente avvenuto il pieno recupero che permette al tecnico di predisporre di un elemento importante per la manovra giallorossa.

Non è mancato l'entusiasmo da parte di Viviani per il rientro, come sottolineato da un post pubblicato dal calciatore sui profili social in cui si legge: "Non aspettavo altro che tornare in campo". Un rientro che fa tirare un sospiro di sollievo, con il Benevento che spera di utilizzarlo con sempre maggiore continuità.