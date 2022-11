Benevento, mirino sul Palermo: le foto della ripresa Allenamento all'Imbriani per i giallorossi

Il Benevento si è allenato questa mattina all'Imbriani per cominciare la preparazione al match di domenica con il Palermo, in programma alle ore 18 sul manto erboso del Ciro Vigorito. Gli allenamenti proseguiranno ininterrottamente fino a sabato, giorno della partenza per il ritiro di Venticano. Contro i siciliani saranno assenti Karic, Ciano, Veseli, Glik e Vokic: sono in dubbio Tello e Schiattarella.

Ecco le foto della seduta di questa mattina realizzate da Mario Taddeo.