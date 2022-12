Da Messi a Mbappé, Glik vola agli ottavi di finale: sfiderà la Francia La Polonia passa il turno di Qatar 2022 e affronterà i campioni del mondo in carica

Serata da ricordare per Kamil Glik. Nonostante la sconfitta rimediata questa sera dalla Polonia contro l'Argentina, la compagine biancorossa si aggiudica di diritto il passaggio del turno agli ottavi di finale di Qatar 2022 grazie alla migliore differenza reti rispetto al Messico.

La Polonia stacca per il pass per un posto tra le migliori sedici del mondo. Domenica scenderà subito in campo per affrontare un'altra corazzata: la Francia allenata da Deschamps.

Ovviamente questo risultato prolunga l'indisponibilità di Glik per il Benevento. Il centrale difensivo salterà il match con il Palermo, mentre in base al risultato con la Francia si potrà fare una stima sul rientro nel Sannio.