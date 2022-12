Palermo, ritiro anticipato in vista del Benevento. Corini: "Daremo tutto" Il tecnico rosanero: "I giallorossi sono in ripresa. Dovremo fare una grande prestazione"

Il Palermo ha anticipato la partenza per Benevento, svolgendo una sorta di "mini ritiro" in vista del match di domenica che si giocherà al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 18. Il tecnico rosanero Corini ha presentato così l'incontro in conferenza stampa, esordendo nel parlare dei disponibili:

"Saric ha svolto un lavoro differenziato: è convocato, ma non sarà disponibile per questa partita. Speriamo di recuperarlo col Como. Vido ha avuto un problema prima di Venezia, oggi ha fatto la rifinitura con noi ed è convocato e disponibile. Gomes ha avuto una gastrointerite ieri, adesso sta bene ed è disponibile".

"Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male, ma la squadra ha lavorato con intensità per ottenere un risultato diverso. In settimana si sono sempre impegnati, così come fatto in questa nella preparazione al match con il Benevento".

"La pressione c'è sempre, anche dopo una vittoria. Non ci siamo esaltati dopo quattro risultati utili, così come non dobbiamo deprimerci adesso. Contro Cosenza e Venezia avremmo meritato qualcosa in più".

"Reggina - Benevento è stata una partita particolare. Il Benevento ha avuto il pieno controllo del gioco, ma la Reggina è riuscita a fare due gol con delle ripartenze. Nella ripresa c'è stata la svolta giocando con le due punte e con Farias e Improta esterni. E' stata una gara equilibrata. Il Benevento non ha mollato, è stato bravo a ottimizzare le due palle inattive".

"Il Benevento è una squadra in ripresa, ha ottenuto risultati importanti soprattutto contro Spal e Reggina. Ha qualità, è stata costruita per fare un campionato diverso. Dovremo fare una grande prestazione rispetto al valore del Benevento, pronti a fare una grande partita per ottenere un risultato positivo".