Benevento, Corini non lo ha mai battuto Cabala favorevole a metà: la strega non ha mai avuto ragione del Palermo

Cannavaro contro Corini, prima sfida da allenatori. Come chiunque il napoletano affronti in questa sua prima avventura su una panchina italiana. Da giocatori, i due, si sono invece affrontati nel corso della carriera, l'ultima a gennaio 2006 poco prima della disputa del mondiale a Berlino. Corini era capitano del Palermo, Cannavaro pilastro della Juve. Alla Favorita terminò 2 a 1 per la vecchia signora grazie a due reti di Mutu e ad una grande prestazione di Fabio.

Per richiamare qualche altro dettaglio statistico ricordiamo che finora Eugenio Corini ha affrontato due volte il Benevento in carriera, entrambe nel campionato 2018/19. Era alla guida delle rondinelle del Brescia e quel torneo lo vide tagliare il traguardo della promozione in A. Ma coi giallorossi non riuscì mai a vincere: né all'andata il 30 dicembre 2018, nella sfida che finì 1 a 1, quando lasciò persino il suo posto in panchina a Lanna per via di una squalifica; né nella gara di ritorno l'11 maggio del 2019, quando nel giorno della festa per la A al Rigamonti fu costretto a ingoiare il boccone amaro della sconfitta in una giornata che vide protagonisti soprattutto lo svedese Armenteros, autore di una doppietta e di un gol fantastico di tacco, e Ghigo Gori, che parò un rigore a Donnarumma.

In una sfida tra Benevento e Palermo in cui le statistiche sembrano tutte favorevoli ai siciliani (Strega mai vittoriosa coi rosanero: 6 sconfitte e 2 pareggi), c'è insomma qualche dettaglio che fa pendere la cabala dalla parte giallorossa.

Nella foto Ghigo Gori para il rigore a Donnarumma e blinda la vittoria contro Corini