Serie B, LIVE / Benevento - Palermo 0-1 Al Vigorito c'è il posticipo della 15^ giornata di campionato

Benevento - Palermo 0-1

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Leverbe, Capellini, Masciangelo; Viviani (15'st Schiattarella), Acampora; Improta, La Gumina, Farias (15'st Tello); Forte (15'st Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Kubica, Thiam Pape, Foulon, Basit, Pastina, Koutsoupias. All.: Cannavaro

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella, Sala; Segre, Gomes, Damiani; Valente, Brunori, Di Mariano. A disp.: Massolo, Pierozzi, Accardi, Crivello, Floriano, Broh, Marconi, Stulac, Vido, Soleri, Devetak, Lancini. All.: Corini

Arbitro: Baroni di Firenze. Assistenti: Pagliardini e Gualtieri. IV uomo: Ayroldi. VAR e AVAR: Di Paolo e Rossi

Marcatore: 9'st Brunori (P)

Note: Ammoniti Gomes e Viviani

SECONDO TEMPO

60' Triplo cambio Benevento: entrano Tello, Schiattarella e Simy al posto di Farias, Viviani e Forte

54' Gol del Palermo: ripartenza rosanero propiziata da un errore di Viviani, Brunori fredda Paleari per il vantaggio ospite

50' Viviani atterra Damiani: ammonito

45' Rientrano le squadre sul terreno di gioco. Nessun cambio per le due formazioni

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo

42' Risponde Brunori con una conclusione che va fuori

41' Insidioso sinistro di Acampora dal limite che si spegne sul fondo alla sinistra di Pigliacelli

37' Ci prova Forte con un tiro che viene deviato in angolo

35' Conclusione dalla distanza di Letizia che sorvola la traversa

33' Ammonito Gomes per eccessive proteste

30' Adesso spinge il Palermo

23' Ben nutrita è la difesa rosanero che non lascia spazi al Benevento

18' Il Benevento ha il possesso palla principalmente nella metà campo del Palermo, ma al momento non è ancora riuscito a concretizzare

10' Buon inizio da parte del Benevento che mostra un atteggiamento aggressivo e intraprendente

6' Lancio di Paleari che lancia in contropiede La Gumina che però non riesce ad arrivare sul pallone: i giallorossi si lamentano per un presunto fallo di un difensore rosanero su La Gumina. Per Baroni non c'è nulla

0' Comincia la partita

0' Si osserva un minuto di silenzio nel ricordo delle vittime di Ischia

0' Cantato l'inno ufficiale del Benevento da parte di Tamburo. Tutto lo stadio ha sventolato le bandierine giallorosse

PRE PARTITA

Al Vigorito si gioca il posticipo della 15^ giornata del campionato di serie B tra Benevento e Palermo. Cannavaro cambia modulo, confermando quanto visto nel secondo tempo di Reggio Calabria col passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1. In difesa c'è la coppia formata da Leverbe e Capellini con Letizia e Masciangelo esterni. A centrocampo Viviani e Acampora, con Improta, la Gumina e Farias sulla linea dei trequartisti alle spalle di Forte.