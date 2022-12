Mondiali, la Francia elimina la Polonia: Glik torna a Benevento Il centrale difensivo giallorosso saluta la massima competizione calcistica

Si è chiusa agli ottavi di finale l'avventura della Polonia ai Mondiali in Qatar. Nel match disputato con la Francia, la compagine biancorossa è stata sconfitta dai campioni in carica della Francia. Un risultato che sancisce la fine dell'esperienza di Glik nella massima competizione calcistica. Adesso il centrale difensivo è atteso nel Sannio, dove si aggregherà nei prossimi giorni al Benevento. Difficile un suo impiego già giovedì col Parma. Probabile che si vedrà in campo tra una settimana, quando i giallorossi affronteranno il Cittadella al Vigorito.