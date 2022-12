Benevento, giovedì c'è il Parma: squadra all'Imbriani. Rientra Karic I giallorossi hanno ripreso la preparazione dopo la deludente sconfitta col Palermo

Comincia una settimana intensa per il Benevento, fortemente amareggiato dopo la deludente sconfitta rimediata ieri al Vigorito contro il Palermo. Già questa mattina i giallorossi sono tornati in campo per preparare la trasferta di Parma, in programma giovedì, giorno dell'Immacolata, con fischio d'inizio fissato alle 12:30. Previste delle mattutine anche domani e mercoledì, con quest'ultimo che è il giorno in cui la Strega partirà alla volta della città emiliana. Dopo il confronto con la truppa di Pecchia, si dovrà pensare subito a quello con il Cittadella di domenica, ma questa al momento è un'altra storia.

Col Parma rientrerà Karic dopo aver scontato il turno di squalifica. Da valutare La Gumina, uscito anzitempo dal campo nel corso del match col Palermo a causa di un problema fisico.