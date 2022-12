Benevento, col Palermo è un ko che vale doppio: in coda tutti fanno punti La lotta salvezza non è mai stata così imprevedibile

Alla vigilia di Benevento - Palermo, Cannavaro aveva definito il confronto coi siciliani una "finale da vincere". Così non è stato, anzi la Strega - come sottolineato dallo stesso allenatore - ha effettuato ben "tre passi indietro" rispetto alle scorse uscite. Perdura l'inaccettabile digiuno di vittorie al Vigorito, terreno di gioco che sembra essere diventato terra di conquista, ma che dovrebbe rappresentare un porto sicuro per una squadra che deve necessariamente fare punti. Non ci si può appellare neanche al fattore ambientale (non che qualcuno l'abbia fatto, sia chiaro), visto che il pubblico ha incitato la squadra per tutto l'arco dei novanta minuti in maniera encomiabile, lasciandosi andare ai fischi (giusti, ci mancherebbe), soltanto dopo la fine del match.

L'aspetto che più fa riflettere, e che dovrebbe essere motivo di preoccupazione per una squadra che punta alla salvezza, è che la serie B sta mostrando un volto ancora più imprevedibile rispetto al passato. Negli anni scorsi era la lotta per la promozione a nascondere tante incognite, mentre quest'anno c'è una totale incertezza anche per quanto riguarda la bagarre dei bassifondi. Non ci sono, per dirla tutta, il Crotone e il Pordenone dell'anno scorso o la Virtus Entella dell'anno prima: ogni formazione che al momento è in coda ha le potenzialità per risalire la china.

Lo si è visto ieri in maniera piuttosto nitida: tutte le squadre che occupano la zona di destra della classifica hanno fatto punti, a eccezione di Benevento e Spal. Ciò significa che i giallorossi hanno perso terreno su tutte le dirette concorrenti, facendosi risucchiare a sole tre lunghezze dall'ultimo posto. La vittoria del Cittadella a Genoa, così come lo stesso successo del Palermo o i tre punti ottenuti dal Venezia sono significativi, ma anche i pareggi di Perugia, Como e Cosenza muovono la classifica e danneggiano la truppa di Cannavaro.

La Strega ha perso una ghiotta occasione per dare valenza ai quattro punti ottenuti in trasferta con Spal e Reggina: quella col Palermo è una sconfitta che, visti i risultati di giornata, vale doppio. Serve ritrovare quanto prima le certezze e soprattutto i punti: un equilibrio così livellato verso l'alto non permette di fare calcoli perché in un batter d'occhio rischi di ritrovarti in piena zona retrocessione senza neanche accorgertene. Il tempo c'è e la fiducia non deve vacillare nonostante i risultati, in attesa del mercato di gennaio che potrebbe consegnare qualche alternativa di livello superiore a Cannavaro.