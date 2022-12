Benevento, Glik c'è: sarà tra i convocati di Parma Il centrale difensivo è rientrato quest'oggi nel Sannio dopo l'esperienza in Qatar

Kamil Glik è pronto ad aggregarsi al Benevento. Dopo l'esperienza vissuta in Qatar, il centrale difensivo questo pomeriggio è atterrato in Italia, dove ad attenderlo c'erano degli uomini della società che l'hanno accompagnato nel Sannio. Per Glik è in programma una seduta d'allenamento individuale all'Imbriani, visto che la squadra ha lavorato questa mattina agli ordini di Cannavaro. Domani sarà inserito nella lista dei convocati per Parma e partirà insieme ai compagni. I tempi ristretti non lasciano immaginare un impiego dal primo minuto di Glik al Tardini, anche se nulla è da escludere, soprattutto se si considerano i dubbi sulla condizione di Leverbe. Al di là dell'impiego o meno, la presenza di Glik sarà sicuramente di grande importanza per la grande esperienza che fornirà all'intera squadra.