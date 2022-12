Benevento, Cannavaro: "Vinto a Parma con una mentalità operaia" Il tecnico giallorosso nel post gara: "Ora dobbiamo ottenere punti al Vigorito"

Ecco le parole di Cannavaro dopo la vittoriosa trasferta di Parma:

"Questo è un gruppo che mi sta dando tanto dal punto di vista del lavoro, solo continuando così si può venire fuori da una situazione non facile anche perché ogni partita ci costa caro, viste l'espulsione di El Kaouakibi e l'infortunio di Letizia. Abbiamo poco tempo perché domenica c'è già una partita, ma questi tre punti ci permettono di recuperare".

"Il rigore? Se sei forte vinci e torni a casa. Già dopo la gara col Palermo ho detto che dopo Reggio ci sono state troppe polemiche e non vorrei che questi errori fossero figli di quanto successo al Granillo".

"C'è stata una mentalità operaia. I calciatori in campo avevano tanta qualità. Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere in campo quanto provato. Avremmo potuto fare qualche gol in più. Dopo il rigore siamo stati bravi a ragionare di squadra, questo è lo stimolo che ci interessa. Domenica si gioca in casa, al Vigorito ci sono risultati diversi che dobbiamo migliorare. Dirò ai ragazzi che giocheremo in trasferta".

"A Parma ho lasciato un bel ricordo. Tornare al Tardini è sempre molto emozionante. Parma ha fatto parte della mia vita, mi ha permesso di crescere con serenità al fianco di grandi campioni. E' stata una tappa fondamentale per la mia carriera da calciatore".

"Letizia? Spero che sia solo una contusione, anche se lui dice che si è girato un po'. Mi auguro che sia qualcosa di lieve, anche perché è un ragazzo straordinario che stava lavorando molto bene. E' il nostro capitano, abbiamo bisogno di lui".

"Glik è un calciatore che in campo lo noti, è un trascinatore. Gli allenatori possono essere bravi con le idee, ma alla fine i calciatori fanno sempre la differenza. Chi ha sostituito Glik ha fatto tanto, ma avere elementi del genere in campo è sempre più semplice".