Benevento, Forte: "Ci godiamo questi 3 punti, ora dobbiamo vincere al Vigorito" Le dichiarazioni dello squalo subito dopo il match del Tardini

E' stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di vincere al Tardini di Parma. Francesco Forte ha commentato così l'importante risultato conquistato dai giallorossi:

"Per noi attaccanti il gol è tutto, ma sono soprattutto contento per i miei compagni perché veniamo da un momento non facile. Questa stagione si è complicata perché siamo al giro di boa, dobbiamo pensare a salvarci ma c'è da dire che siamo una squadra importante".

"Sono contento per me e anche per il mister, così come per Farias. Abbiamo preparato bene la partita, Cannavaro ci ha messo in campo per fargli male. Ci godiamo questa vittoria fino a stasera, ma teniamo l'attenzione alta la concentrazione perché domenica si gioca".

"L'esultanza? Sono fatto così. Quando vengo criticato riesco a dare il meglio di me. La mia condizione? Mi sento bene. So cosa posso dare alla squadra, sono contento di aver dato i miei compagni non solo con il gol ma anche facendo sportellate in mezzo al campo. Abbiamo dato l'anima. Non c'è tempo per cullarsi perché tra due giorni c'è un'altra partita: dobbiamo tenere alta l'attenzione".

"Il mister mi ha messo nelle condizioni per esprimermi al meglio. Sta lavorando tanto su di me, mi sento in fiducia. Sono tranquillo, l'importante è giocare da squadra e piano piano riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni".

"Dobbiamo recuperare il rapporto con i nostri tifosi che sono fondamentali. Dobbiamo tornare alla vittoria, il Vigorito deve tornare a essere il nostro fortino. Chi viene a giocare a Benevento deve avere paura".