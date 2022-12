Benevento, Glik: "Ho fatto di tutto per dare una mano alla squadra" "Sono rientrato da pochissimo. La gara più importante sarà col Cittadella"

Di rientro dai Mondiali in Qatar, Kamil Glik ha commentato così la vittoria del Benevento al Tardini:

"Giocare un Mondiale è il sogno di tutti i calciatori. Sono momenti che restano nella testa per tutta la vita. Ho avuto questa fortuna di affrontare grandissimi calciatori: è stata una esperienza positiva. Lunedì sono rientrato, non è stato facile per vari aspetti, anche per quanto riguarda il clima diverso. Ho fatto di tutto per ambientarmi al meglio in modo da dare una mano ai miei compagni. Siamo una squadra".

"Noi calciatori più esperti aiutiamo i più giovani per crescere. Spero che Capellini possa prendere qualcosa da me in futuro per crescere, cerco di dargli tanti consigli".

"Mbappè? Abbiamo giocato insieme al Monaco. E' tra i calciatori più forti al mondo. Farò il tifo per la Francia, ci sono parecchi calciatori con i quali ho condiviso lo spogliatoio".

"Per noi è una vittoria che vale tanto. La partita più importante sarà quella col Cittadella: se non ci confermiamo domenica, allora la vittoria di oggi non vale nulla. Ora mi riposo un po', negli ultimi giorni ho fatto dodicimila chilometri. C'è una differenza di trenta gradi che non sono pochi. Ho bisogno di riposarmi in modo da dare il massimo domenica".

"Leader? Ho avuto il piacere di essere capitano a Torino per parecchi anni, così come al Monaco. Penso che queste cose siano più naturali. O ce l'hai o non ce l'hai. Sono qui per dare tranquillità ai miei compagni e a ragazzi giovani come Pastina e Capellini. Spero che possano crescere soprattutto nei momenti di difficoltà".