Benevento, Letizia in stampelle: l'abbraccio con i compagni di squadra L'infortunio del capitano preoccupa i giallorossi

Sarebbe stato un pomeriggio perfetto per il Benevento se non ci fosse stato l'infortunio di Letizia. Il capitano giallorosso è uscito dal campo al 40' del primo tempo in lacrime, dopo duro contatto con Berbabé. Nel finale ha seguito gli ultimi attimi del match da bordo campo con le stampelle, per poi abbracciare la squadra al triplice fischio del direttore di gara, strappandogli un sorriso nonostante l'infortunio. Domani verranno effettuati gli accertamenti del caso, con Cannavaro che nel post gara ha evidenziato la speranza che si tratti solo di una contusione.

Intanto per il tecnico c'è già una emergenza in difesa in vista del match di domenica: con l'espulsione di El Kaouakibi, infatti, mancheranno esterni sull'out di destra. Probabile un impiego di Improta in quella posizione.