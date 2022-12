Benevento, anche Boniek si scaglia contro Gariglio: "Colossale errore" Le parole dell’ex calciatore polacco: “Il portiere para un rigore che non c’è”

Anche Boniek si è scagliato contro l'arbitro Gariglio al termine del match vinto dal Benevento contro il Parma. L'ex calciatore di Juventus e Roma ha commentato così la decisione del direttore di gara in merito al presunto fallo da rigore di Masciangelo:

"Portiere del Benevento para un rigore che non c'è. Colossale errore dell'arbitro e Var!! Ma come si fa?".

Boniek ha anche menzionato Glik, di cui più volte in passato ha messo in risalto il temperamento e la professionalità, essendo connazionali. A un post che si meravigliava della presenza in campo del centrale difensivo giallorosso a pochi giorni dal match con la Francia, ha così risposto:

"Ok, ma perché la sorpresa? Se giocasse in serie A, sarebbe in vacanza. Partita di serie B quindi devi tornare a combattere".