Benevento - Cittadella, designato l'arbitro Il fischietto siciliano ha tredici precedenti con la Strega

Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere il match di domenica in programma al Vigorito tra Benevento e Cittadella. Il fischietto siciliano vanta tredici precedenti con i giallorossi che vi elenchiamo di seguito:

17 febbraio 2013, Benevento - Gubbio 2-1 (Lega Pro)

20 ottobre 2013, Benevento - Perugia 1-1 (Lega Pro)

23 marzo 2014, Benevento - L'Aquila 0-1 (Lega Pro)

27 agosto 2016, Benevento - Spal 2-0 (serie B)

13 novembre 2016, Benevento - Cittadella 1-0 (serie B)

3 febbraio 2017, Hellas Verona - Benevento 2-2 (serie B)

1 maggio 2017, Benevento - Avellino 2-1 (serie B)

30 maggio 2017, Perugia - Benevento 1-1 (play off serie B)

10 settembre 2017, Benevento - Torino 0-1 (serie A)

5 novembre 2017, Juventus - Benevento 2-1 (serie A)

23 dicembre 2017, Genoa - Benevento 1-0 (serie A)

28 febbraio 2021, Napoli - Benevento 2-0 (serie A)

21 marzo 2021, Juventus - Benevento 0-1 (serie A)

Lo score è di cinque successi, tre pareggi e cinque sconfitte.

In serie B ha arbitrato 69 incontri (quello tra Benevento e Cittadella sarà il primo in stagione tra i cadetti), caratterizzati 27 successi interni, 22 pareggi e 20 exploit esterni. Ha concesso 30 rigori ed estratto in 33 occasioni il cartellino rosso.

Come quarto ufficiale ci sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro della storia del calcio italiano a dirigere una gara di serie A. Gli assistenti saranno Passeri e Costanzo. Al Var Nasca e Cosso.