Attesa per Letizia: lunedì si saprà l'entità dell'infortunio Con il Cittadella si candida Improta per il ruolo di terzino destro

Apprensione e attesa. In un pomeriggio di sorrisi e certezze per la bella vittoria sul Parma di Pecchia, è arrivata l'ennesima tegola per il Benevento di Fabio Cannavaro. Capitan Letizia è uscito dal campo in barella: mani sul viso per il calciatore che stava trovando continuità di rendimento. Bisognerà però aspettare qualche giorno prima di sapere l'entità dell'infortunio. Il terzino lunedì sarà sottoposto a test strumentale, sarebbe inutile accelerare i tempi. Il capitano fa sapere che sta bene, il ginocchio non si è gonfiato e il dolore è diminuito. I tifosi possono incrociare le dita e sperare, Letizia salterà comunque la sfida con il Cittadella. Non ci sarà nemmeno El Kaouakibi per squalifica. Ma Cannavaro non si fascia la testa: ha già pronto il sostituto sulla fascia destra. Toccherà a Improta occupare quel ruolo. Dopotutto difficilmente il pallone d'oro cambierà modulo. Probabile che sarà ancora 4-3-2-1 con Tello sulla trequarti assieme a Farias. Non ci sono dubbi a centrocampo su Schiattarella e Karic, migliori in campo. Sarà presente anche Glik, per lui due giorni per rifiatare. Con il polacco in campo si vince. Lodevole il suo impegno: ha messo da parte le fatiche del Mondiale e non si è risparmiato. Grazie alla sua presenza c'è stata una maggiore sicurezza in difesa ma ora la Strega dovrà cambiare la rotta anche tra le mura amiche. Ci sarà bisogno di una prova di maturità al Vigorito.