Benevento, Tello: "Gol merito di Farias. Lo dedico a una persona importante" Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso

Ecco le dichiarazioni di Tello, match winner giallorosso, al termine del match vinto contro il Cittadella:

"Il mio gol è tutto merito di Farias. I ragazzi hanno fatto una pressione perfetta, Diego me l'ha messa in testa. Giocare sulla trequarti mi piace, soprattutto perché mi permette di andare di più alla conclusione. Ultimamente mi sono trovato bene in quella posizione, mi sento bene. Dedico il gol a una persona importante".

"La squadra è la stessa. Piano piano si vedono i risultati del lavoro. Stiamo raccogliendo i frutti di quanto preparato".