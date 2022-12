Benevento, Manfredini: "Adesso abbiamo la giusta consapevolezza" L'estremo difensore: "Non è facile subentrare. La mentalità è fondamentale"

Entranto nel secondo tempo per sostituire Paleari, l'estremo difensore Manfredini ha salvato più volte il risultato, permettedo al Benevento di portare a casa l'intera posta in palio:

"Sono contento. Non è affatto semplice subentrare, soprattutto nel mio ruolo. Era da tanto tempo che non giocavo una partita ufficiale. Sicuramente non è stata la miglior partita, ma a livello di cinismo, cattiveria e attenzione stiamo facendo un grande passo in avanti".

"Glik? Sicuramente dà una grandissima mano. Tutti abbiamo fatto una partita positiva sotto tutti i punti di vista".

"La mentalità è fondamentale soprattutto nei momenti difficili della stagione. All'inizio ci è mancata in qualche momenti la cattiveria, così come l'attenzione. Adesso c'è la consapevolezza che se anche la prestazione non delle migliori si possono portare a casa i tre punti".

"Il ruolo del portiere è delicato e molto importante. E' una figura che dà equilibrio e stabilità. Avere un portiere diverso dal solito non è semplice, ma è stato importante che ci siamo aiutati a vicenda. In settimana stiamo lavorando bene, nonostante le partite per me non siano molte, alla fine gli allenamenti portano i frutti giusti".

"Paleari è un top player per questa categoria, lo si è visto anche a Parma. E' troppo forte".