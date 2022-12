Benevento, Cannavaro: "Risultato importante contro una squadra difficile" Il tecnico giallorosso: "Dopo Parma i ragazzi sono stati ancora operai"

Un Cannavaro soddisfatto ha commentato così il successo del Benevento sul Cittadella:

"I ragazzi mi sono piaciuti molto sotto il punto di vista dell'attenzione. Dovevamo essere più cinici nel capire la partita perché un episodio poteva costarci caro. Dopo Parma sono stati ancora operai, si sono spogliati delle presunzioni del passato. Dobbiamo continuare così, anche se poi bisogna essere bravi a ragionare. Ci siamo intestarditi nel fare sempre dei movimenti che avevo chiesto di alternare. C'è da dire che era anche la terza partita in una settimana, quindi mancava un po' di brillantezza contro una squadra che non ti fa giocare. E' stato un risultato importante".

"Mi preoccupa Farias, ma lo sapevo perché a Parma ha corso tanto. Oggi era da fare riposare, l'idea era quella di dargli minutaggio e poi cambiarlo. Non ce l'abbiamo fatta: è uscito per infortunio, adesso bisognerà inventarsi altro per la prossima trasferta".

"Manfredini ha mostrato le proprie qualità. Questo fa capire che, al di là di chi gioca, il concetto è molto chiaro: tutti cercano di fare il proprio lavoro al meglio. Con due vittorie consecutive la classifica ancora non ci sorride. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo pensare partita dopo partita. L'esperienza degli ultimi mesi mi impone di guardare le squadre dietro".

"Gli infortuni mi preoccupano, ma quando c'è un subentro di allenatore sicuramente possono avvenire queste situazioni che devono essere gestite volta per volta. Li gestisco tutti i giorni, quindi l'infortunio ci può stare per i ritmi che abbiamo noi. Perdere un calcaitore a partita non va bene, ma il problema è che ci sono tanti fattori, non è solo frutto di uno scontro. Dopo la sosta cercheremo di fare un lavoro diverso per arrivare alla fine del campionato in ottime condizioni".

"Il modulo? Non mi piace cambiare tanto, ma mi rendo conto che quando metti giù i nomi cerchi una soluzione diversa. I nostri calciatori hanno l'intelligenza per giocare con qualsiasi sistema. A me piace avere qualche uomo in più in avanti, ma anche con la difesa a tre si può fare. In questo momento dobbiamo essere più equilibrati. Da stasera comincerò a pensare al Modena":