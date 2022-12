Benevento, Letizia salta un paio di mesi Stiramento del collaterale per il capitano giallorosso. Per Paleari e Farias oggi il verdetto

Non c'è alcuna lesione, ma lo stop non sarà breve. Per Gaetano Letizia è arrivata la diagnosi dell'infortunio patito giovedì dell'Immacolata a Parma: stiramento del collaterale. L'anno solare è finito, su questo non si discute, la prognosi parla di almeno due mesi di stop: fatti due conti il capitano giallorosso salterà almeno 5-6 partite, sosta compresa. Certo non una bella notizia per il Benevento, che in quanto ad esterni ha già un po' di ristrettezze.

Esami strumentali anche per Paleari e Farias. Per loro la diagnosi arriverà domani. Si presume che per il porrieri non si tratti di nulla di serio, c'è invece apprensione per il trequartista brasiliano. La speranza è che possano essere disponibili a breve.