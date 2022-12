Ciano: "Puntiamo al massimo con Modena e Perugia, poi inizierà un altro torneo" Le parole dell'attaccante giallorosso: "La sosta ci permetterà di recuperare gli infortunati"

Il Benevento aspetta Camillo Ciano. L'attaccante giallorosso è alle prese con la riabilitazione successiva all'infortunio, come spiegato nel corso di Ottogol: "Sto meglio. Adesso dovrò intensificare gli allenamenti per vedere come risponderà il ginocchio. Peccato, perché quando stavo cominciando a ottenere la migliore condizione c'è stato questo stop forzato. Cannavaro? Quando è arrivato mi ha chiesto dove preferissi giocare, così come il mio stato di forma. E' un allenatore che trasmette tanta serenità".

La Strega è in crescita, come dimostrato dagli ultimi due successi: "Le vittorie con Parma e Cittadella sono state positive, ma c'è qualcosa che si deve mettere a posto: non si può passare da partite brutte ad altre in cui domini senza realizzare. Ci sono gare in cui, pur soffrendo, abbiamo portato a casa punti, mentre in altre giocate bene, come quella con la Ternana, siamo usciti dal campo con un nulla di fatto".

Ciano ha poi parlato della differenza di rendimento tra le partite in casa e quelle in trasferta: "Al Vigorito abbiamo fatto molta fatica, lo dicono i numeri. Dobbiamo invertire quanto prima questa tendenza e il successo col Cittadella rappresenta un ottimo punto di partenza".

Il mirino di Ciano è puntato tutto sulle prossime partite: "Dovremo cercare di ottenere il massimo contro Modena e Perugia, per poi recuperare gli infortunati. Dopo la sosta dovremo cambiare passo, comincerà un altro campionato".