Benevento, col Modena sfida inedita Giallorossi una volta al Braglia, ma contro il Carpi nella prima storica trasferta di B

Chi la ricorda quella volta al Braglia senza... il Modena? Già, il Benevento non ha mai giocato nella sua storia contro i canarini emiliani, ma ha già calpestato l'erba del suo campo. Storia del 5 settembre 2016, prima trasferta in un campionato di serie B. Avversario il Carpi, che non aveva disponibile il suo piccolo stadio Cabassi. Finì 1 a 1, col vantaggio di Falco e il pari di Catellani. Unico superstite di quella serata Gaetano Letizia, che giocava però nelle file del Carpi. Il terzino di Scampia purtroppo questa volta non ci sarà per colpa dell'infortunio patito a Parma.

Un inedito insomma questa partita con i canarini emiliani, nati nel 1912, poi risorti dalle ceneri di un fallimento nel 2018, e che nel loro palmarès hanno la bellezza di 28 stagioni in serie A (molte tra gli anni '20 e '40, l'ultima apparizione nel 2003/04) e ben 51 in serie B. Un bel po' di personaggi sulla loro panchina, da Bersellini a Ulivieri, fino a De Biasi, Malesani e Stefano Pioli. Anche un ex giallorosso su quella panca, Agatino Cuttone transitato per il Braglia nella stagione 2011-12.

Nella foto Falco, autore del gol contro il Carpi, quella sera al Braglia