Benevento, ora è il momento di El Kaouakibi Con l'assenza di Letizia, il difensore marocchino avrà maggiore continuità

L'infortunio di Letizia ha privato il Benevento di un punto di riferimento, un elemento imprescindibile nello scacchiere giallorosso. Il capitano, come noto, starà fuori per almeno due mesi: un'assenza pesante, ma che dovrà ricoprire di ulteriori responsabilità i papabili sostituti. Tra questi c'è El Kaouakibi. L'esterno marocchino è rientrato a Reggio Calabria dopo essere stato fuori per circa due mesi, poi la panchina di Palermo e i trentasei minuti di Parma, dove ha rimediato una espulsione diretta che l'ha portato a seguire dalla tribuna il match col Cittadella.

Se c'è un momento cardine della stagione di ogni calciatore, per El Kaouakibi sembrerebbe essere proprio questo. Con l'infortunio di Letizia, probabilmente avrà maggiore continuità di rendimento, visto che Cannavaro è orientato a confermare la linea di difesa a quattro. Difficile che Improta possa continuare nel ruolo di terzino, con El Kaouakibi che quindi darebbe il proprio contributo nella sua posizione naturale, fornendo anche fisicità in fase di contenimento. Una fiches che dovrà sfruttare a dovere per cercare di sostituire al meglio un totem giallorosso come capitan Letizia.