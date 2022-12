Benevento in campo, i giallorossi preparano la trasferta di Modena (FOTO) Allenamento all'Imbriani sotto gli occhi del presidente Vigorito

Sotto gli occhi del presidente Vigorito, il Benevento si è allenato all'Imbriani per cominciare a preparare la trasferta di Modena, l'ultima del 2022. Si attendono i risultati degli esami effettuati da Paleari e Farias, col brasiliano che probabilmente salterà i prossimi incontri a causa dell'infortunio rimediato contro il Cittadella. Gli allenamenti proseguiranno fino a sabato, giorno in cui i giallorossi partiranno verso l'Emilia. Il match, come noto, si giocherà domenica con fischio d'inizio fissato alle ore 14.

Di seguito, le foto realizzate da Mario Taddeo.