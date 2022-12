Nuovo stop per i giallorossi: Farias non recupera Domani test strumentale per il brasiliano: si teme una lesione di primo grado al flessore

Una buona notizia, l'altra meno. Paleari può tirare un bel sospiro di sollievo. Un fastidio muscolare lo aveva costretto ad uscire dal campo nella sfida interna con il Cittadella. Manfredini lo ha sostituito degnamente, ma il portiere ex Genoa potrà tornare a disposizione già nella trasferta di domenica a Modena. Non ha nulla di grave ed è pronto nuovamente a indossare i suoi guantoni per difendere la porta giallorossa. Il Benevento non si dovrà privare di un elemento prezioso in un cammino che si sta rivelando più difficile del previsto al di là delle due vittorie consecutive che fanno comunque ben sperare.

Nuovo stop

Diversa è la sorte di Farias. Il brasiliano domani sarà sottoposto a test strumentale che dovrebbe confermare la diagnosi anticipata dal medico sociale Angelo Gioffredi che ha sostituito Enrico D'Andrea: lesione di primo grado al flessore. Un quadro meno grave di quanto si temesse: il trequartista dovrà comunque fermarsi per 3 – 4 settimane. Dunque, Cannavaro dovrà rinunciare al contributo di uno dei giocatori con maggiori doti tecniche e che finalmente aveva ritrovato una condizione ottimale come testimoniano i suoi recenti assist. A Modena quindi bisognerà cambiare qualcosa negli interpreti dopotutto non sarà ancora pronto Ciano che con molta probabilità tornerà a disposizione per l'ultima gara del 2022 col Perugia al Vigorito.

Letizia ou per due mesi

Proprio ieri è stata ufficializzata anche la “tegola” per Letizia che dovrà stare fermo ai box per un paio di mesi a causa di uno stiramento al collaterale: stessa problematica che ha avuto Ciano. Non si svuoterà quindi l'infermeria: è il grande handicap che sta accompagnando l'attuale cammino della Strega. Che comunque torna a sorridere dopo le due vittorie consecutive e una classifica più benevola ma non ancora in linea con le aspettative iniziali. Cresce comunque la condizione di Simy, l'attaccante è clinicamente guarito ma lo staff di Cannavaro lo sta aspettando in termini di condizione. Dopotutto servirà il contributo degli avanti nelle prossime partite prima di capire come la società dovrà muoversi nel mercato di gennaio.