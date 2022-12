Modena-Benevento, i numeri: sostanziale equilibrio Strega finora meglio in trasferta che in casa: media di 1,50 punti a partita

Il parallelo sorge spontaneo: come viaggia in casa sua il Modena? Come lo fa il Benevento in trasferta? A prima vista sembra essere più efficace la squadra giallorossa, considerando che entrambe hanno giocato le stesse partite, gli emiliani in casa, i sanniti fuori.

I canarini al Braglia hanno giocato finora 8 volte, in tre occasioni hanno vinto, poi hanno racimolato 2 pareggi e 3 sconfitte, 14 gol fatti, 11 quelli subiti: 11 punti totali, 1,38 di media a partita.

La Strega di Cannavaro in trasferta ha disputato 8 incontri, totalizzando 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte con 9 gol fatti e 7 subiti: i punti complessivi sono 12, la media è di 1,50 a partita.

Anche il trend delle ultime partite sembra far preferire il Benevento. Nelle ultime sette gare i giallorossi hanno incamerato 12 punti, i canarini 9.

LO SPARTIACQUE COMO. C'è da dire che la vittoria al Braglia per la truppa di Tesser manca dallo scorso 15 ottobre, giorno in cui sconfisse il Como con un secco 5-1. Nelle ultime tre gare casalinghe disputate contro Palermo (0-2), Perugia (1-1) e Venezia (2-2) sono arrivati appena due punti. Il Benevento per ironia della sorta è imbattuto in trasferta dal 22 ottobre, giorno in cui affrontò proprio il Como in riva al Lago (2-1). Dopo quella trasferta ha vinto a Ferrara (1-2) e a Parma (0-1) e pareggiato a Reggio Calabria (2-2).

EQUILIBRIO. Come si vede c'è sostanziale equilibrio tra le due squadre, forse minato solo dall'andamento delle partite in casa e fuori. Anche le agenzie di scommessa hanno mostrato di non avere preferenze assolute: la vittoria del Modena è pagata 2.45 volte la posta. Un po' più alta, 3.05, quella del Benevento. Il pari vale 3.10.

Curiosità: primo marcatore della partita favorito Diaw, la cui performance è data a 6.25. Per il Benevento c'è invece Francesco Forte il cui eventuale primo gol è pagato a 7.25.