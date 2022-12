Benevento, a Modena l'ultima trasferta del 2022: bilancio (finora) in parità Il ruolino esterno dei giallorossi nel corso dell'anno solare che sta per concludersi

Quella di Modena sarà l'ultima trasferta del 2022 per il Benevento. E' stato un anno solare in cui i giallorossi hanno raccolto delle buone soddisfazioni lontano dalle mura amiche, facendo registare un bilancio (finora) in perfetta parità. Sono state ventitré (da aggiungere Modena che porterà a ventiquattro), infatti, le gare in questione, con la Strega che maturato otto successi, altrettante sconfitte e sei pareggi.

Sono quattordici, invece, le regioni toccate dal Benevento nel lungo peregrinare nel corso dell'anno solare che sta per concludersi. Le più presenti, se si conta anche il match del Braglia, sono Emilia Romagna e Lombardia a quota quattro incontri, poi seguono Veneto e Liguria con 2, per poi menzionare le "capatine" in Piemonte, Puglia, Umbria, Calabria, Lazio, Friuli, Marche. Toscana e Trentino.

La gara con più gol è stata quella che ha visto il Benevento espugnare il terreno di gioco del Pordenone col risultato di 4-1. Da menzionare anche la pesante sconfitta del Brianteo di Monza per 3-0. Il successo più importante è stato quello ottenuto nel turno preliminare dei play off, deciso da un gol di Lapadula ad Ascoli. Amara, invece, l'eliminazione dagli spareggi maturata all'Arena Garibaldi contro il Pisa.

Positivo il rendimento esterno nell'attuale campionato, con il Benevento che è tra le migliori in serie B con 12 punti ottenuti in otto incontri giocati lontano da casa.