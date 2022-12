Quella volta in cui Tesser perse a Benevento l'imbattibilità dopo 30 giornate Era alla guida del Novara in Prima divisione: stagione 2009/10

(f.s.) Corsi e ricorsi storici, il calcio ne è pieno. E anche se tra Benevento e Modena non c'è alcun precedente, qualche incrocio tra i vari protagonisti è invece quasi naturale.

Attilio Tesser, 64 anni, è uno degli allenatori più esperti della serie B, insieme ad Aurelio Andreazzoli (69 anni) e Castori (68). Vien da sé che non ha mai affrontato prima d'ora il Pallone d'oro Cannavaro, più giovane di ben 15 anni. Ma spulciando gli annali vien fuori che Tesser ha affrontato finora 4 volte il Benevento, due alla guida del Novara, due del Pordenone, ottenendo una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Mentre Cannavaro nella sua carriera di giocatore ha affrontato due volte il Modena, sempre con la maglia dell'Inter nella stagione 2003/04. Alla prima di campionato a San Siro contro i canarini allenati dal suo ex tecnico, Alberto Malesani, terminò 2-0 con i gol di Vieri e Materazzi. Al ritorno al Braglia finì 1 a 1: vantaggio dell'inter con Recoba, pari degli emiliani con Makinwa.

Molti ricorderanno la sconfitta inflitta al Novara dai giallorossi di Acori nel 2009-10. I piemontesi allenati appunto da Attilio Tesser, che vinsero quel campionato a mani basse, giunsero a Benevento (18 aprile 2010) forti di un'imbattibilità che durava da ben 30 giornate e con la possibilità di guadagnare la promozione matematica in serie B: alla 31a però persero la loro verginità e la possibilità di festeggiare la serie cadetta, uscendo sconfitti per via di un calcio di rigore di Evacuo e da quella squadra giallorossa alla disperata ricerca di un posto nei play off. L'ultimo incontro ravvicinato tra Benevento e Tesser risale al 15 febbraio 2020, quando il tecnico di Montebelluna guidava il Pordenone. La squadra di Inzaghi si impose per 2 a 1 con una splendida punizione di Viola e un gol di Insigne. Il 2-1 finale fu fissato dalla rete di Bocalon.