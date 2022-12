Modena - Benevento, la conferenza stampa di Cannavaro Il tecnico giallorosso ha presentato l'incontro del Braglia

E' la vigilia del match tra Modena e Benevento, in programma domani pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle ore 14. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro ha presentato così l'incontro:

"Abbiamo perso un guerriero. Chi lo consceva si rendeva conto della sua energia. Un ragazzo fantastico, compagno di squadra ideale. L'ho apprezzato non solo da compagno, ma anche da allenatore. E' una grossa perdita per il calcio italiano. Il fatto che tanta gente gli .abbia tributato omaggi dimostra l'improta che ha lasciato".

"Paleari è in ripresa. Oggi si è allenato. Domani valuteremo ma non credo ci saranno problemi".

"La squadra sta crescendo. Dobbiamo migliorare nel capire le situazioni che si presentano in campo. Col Cittadella siamo stati molto schematici. Sicuramente i risultati danno la continuità per lavorare bene. Sarà una emergenza continua. Oggi guardavo la lista, erano sedici calciatori più i ragazzi. Possono ancora crescere tanto".

"Veseli si sta allenando con continuità. Ieri gli parlavo, mi ha confermato che sessanta minuti riesce a tenerli senza problemi. Per quanto riguarda Ciano, mi avevano detto che il rientro era per la prossima settimana ma ho deciso di portarlo a Modena. La Gumina è rientrato, non so quanti minuti abbia nelle gambe. Dipende dalla situazione, ma adesso sta bene. Leverbe è un passo indietro, spero di recuperarlo per la prossima. La Gumina e Leverbe hanno lavorato tanto. Per Ciano e Veseli sono situazioni da gestire".

"I ragazzi riescono a leggere facilmente qualsiasi schema. Si può giocare in vari modi perché sono ragazzi intelligenti. Ciò che gli ho detto è che bisogna cominciare ad avere delle certezze, poi durante le partite bisogna cambiare. C'è l'assenza di Koutsoupias che è squalificato. I ragazzi hanno cominciato a capire ciò che vogliamo fare e in che modo. La partita di domani è molto difficile. Loro sono una squadra che può dare la sensazione di fare molti gol, ma ne fanno tanti. Dobbiamo essere bravi e lucidi, cercando di avere un rendimento costante".

"Abbiamo lavorato tanto per recuperare Farias. Ha grandi qualità, pulisce tutte le palle sporche. Kubica è un calciatore che ha caratteristiche importanti, ci puù stare in quella posizione così come Improta. La partita dura novanta minuti. Ciò che mi interessa è che i ragazzi stanno dando grande disponibilità".

"In tutte le partite abbiamo avuto un buon controllo, quella col Cittadella è stata la prima partita in cui abbiamo sofferto davvero".

"Acampora può giocare sulla trequarti, c'è anche Simy che potrebbe giocare al fianco dell'altra punta con un solo trequartista. Questa squadra è formata da calciatori che si adattano facilmente. Dobbiamo capire che al di là di chi va in campo è la testa che in questo campionato fa la differenza. Dobbiamo cercare la continuità, sia di prestazioni che di risultati".

"Kubica è un giovane. E' un centrocampista che può giocare sia davanti alla difesa, da interno e anche da trequartista. Si adatta bene. E' molto bravo nell'area di rigore. Non ha ancora preso il ritmo del calcio italiano, sta faticando sotto questo aspetto. Dobbiamo velocizzarlo sia di pensiero che di gambe".