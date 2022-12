Modena - Benevento, ventitré convocati giallorossi La lista dei disponibili per il tecnico Cannavaro

Sono ventitré i convocati di Cannavaro per il match di domani col Modena. Out per infortunio Farias, Letizia, Leverbe e Vokic. Rientrano, anche se a mezzo servizio, Ciano e La Gumina. Assente per squalifica Koutsoupias. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Masciangelo, Pastina, Perlingieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Improta, Karic, Kubica, Schiattarella, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Agnello, Ciano, Forte, La Gumina, Simy.

INDISPONIBILI: Farias, Letizia, Leverbe, Vokic.

SQUALIFICATO: Koutsoupias.