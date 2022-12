Modena, Tesser: "Vogliamo tornare a vincere in casa contro un Benevento forte" Le dichiarazioni del tecnico dei canarini alla vigilia del match che si giocherà al Braglia

Anche Attilio Tesser ha presentato il match di domani tra Modena e Benevento. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblù: “La vittoria davanti alla nostra gente ci manca da un po’, quindi è l’occasione giusta per ritrovarla, anche se l’avversario è forte e di qualità. Non dobbiamo farci destabilizzare dalla brutta sconfitta di Bari, questo è il calcio, dimentica in fretta: una settimana prima avevamo vinto noi in dieci a Ferrara… Dobbiamo essere noi stessi, essere forti e reagire, girare pagina: dare il massimo, essere squadra. Concentriamo tutte le nostre energie sulla gara con il Benevento: vogliamo augurare buon Natale ai nostri tifosi nel miglior modo possibile. Se lo meritano. Mihajlovic?Siamo vicini alla sua famiglia. Ci ha lasciato un uomo vero, che ha amato e onorato sempre il calcio”.