Serie B, LIVE / Modena - Benevento 0-1 Al Braglia sfida inedita tra le due società

Modena - Benevento 0-1

Modena (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Diaw. A disp.: Seculin, Oukhadda, Renzetti, Cittadini, De Maio, Duca, Panada, Gargiulo, Mosti, Marsura, Bonfanti, Giovannini. All.: Tesser

Benevento (4-3-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Glik, Capellini, Masciangelo; Improta, Schiattarella, Karic; Acampora, Tello; Forte. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Agnello, Foulon, La Gumina, Viviani, Simy, Ciano, Perlingieri, Veseli, Pastina. All.: Cannavaro

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Meli e Lo Cicero. IV ufficiale: Gualtieri. VAR e AVAR: Banti e Forneau

Marcatore: 22'pt Acampora

PRIMO TEMPO

22' GOOL DEL BENEVENTO! Alla prima occasione la Strega passa in vantaggio. Rimessa laterale di El Kaouakibi, sponda di Forte per Improta che serve Acampora, il centrocampista protegge la palla e di sinistro non lascia scampo a Gagno

20' Modena più incisivo rispetto al Benevento. I giallorossi fanno muovere palla, ma sono inconcludenti negli ultimi venti metri

12' Palo Modena! Canarini ancora pericolosi con un cross di Ponsi per Tremolada, la conclusione del calciatore gialloblù si stampa sul palo

8' PARATO! Paleari respinge ancora una volta la massima punizione ipnotizzando Diaw

7' Rigore per il Modena: progressione di Diaw che buca la difesa giallorossa, Capellini ci mette il piede e atterra l'attaccante in piena area. Colombo indica la massima punizione

5' Inizio propositivo del Benevento

0' Comincia la partita

0' Entrano le squadre in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento nel ricordo di Sinisa Mihajlovic

PRE PARTITA

Al Braglia si affrontano Modena e Benevento per la prima volta nella storia delle due società. In casa giallorossa c'è la conferma del 4-3-2-1 con il rientro di El Kaouakibi dal primo minuto dopo aver scontato la giornata di squalifica. A centrocampo c'è Improta insieme a Schiattarella e Karic, con Tello e Acampora a supporto di Forte. I giallorossi sono alla ricerca del terzo successo consecutivo per distanzarsi ulteriormente dalla zona play out. Il Modena, invece, punta a interrompere il digiuno di successi casalinghi che perdura da ben due mesi.